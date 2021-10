IPMA confirma que partículas de vulcão de La Palma chegaram aos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou hoje que algumas das partículas emitidas pelo vulcão de Cumbre Vieja, em La Palma, terão chegado aos Açores, provocando uma "redução significativa da visibilidade horizontal".

Em comunicado, o IPMA revela que na sequência da erupção daquele vulcão, desde 19 de setembro "têm sido emitidos gases e partículas para a atmosfera" que "são transportadas a longas distâncias".

"De acordo com os resultados das previsões do serviço de monitorização atmosférica do programa Copernicus (CAMS), algumas dessas partículas terão chegado ao arquipélago dos Açores sob a forma de aerossol sulfato", acrescenta a nota de imprensa.