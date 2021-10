Número de pandas gigantes em cativeiro aumentou este ano para 673

O número de pandas gigantes em cativeiro chegou a 673 este ano, em grande parte devido aos crescentes esforços de criação e conservação dos animais por investigadores também da China.

E o número de pandas recém-nascidos sobreviventes também aumentou e atingiu um novo recorde de oito este ano.

Ainda a falar sobre preservação das espécies, a Reserva Natural do Delta do Rio Amarelo, na China, tornou-se o maior criadouro do mundo para as cegonhas orientais.

Foram precisos 16 anos de trabalho para ver a multiplicação das espécies. Em 2005, a Reserva Natural

do Delta do Rio Amarelo contava apenas com sete cegonhas orientais vivendo em dois ninhos no parque.

Atualmente, são 306 cegonhas que vivem no espaço e cuidam de 105 ninhos.

