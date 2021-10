Vulcão Cumbre Vieja entra na quarta semana de erupção

Depois do colapso parcial do cone, o flanco norte do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, desabou expulsando mais magma e reativando novos rios incandescentes, que arrastam blocos do tamanho de casas.

Os poucos edifícios ainda intactos a norte de Todoque cederam aos mais de 1.200 graus celsius da lava.

A atividade sísmica é intensa, em 48 horas foram registados 214 sismos, 19 sentidos pela população.

A qualidade do ar está a ser continuamente avaliada. Com a influência dos ventos, melhorou nas últimas horas e a dissipação das cinzas permitiu a reabertura do aeroporto de La Palma, mas a previsão aponta nova reviravolta já esta segunda-feira.



