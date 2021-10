Apesar da destruição, moradores de La Palma estão fascinados com o vulcão em erupção

A parte norte do vulcão de La Palma desabou este sábado, criando novos fluxos de lava. Apesar disso, a qualidade do ar, nas zonas mais próximas, melhorou, permitindo a reabertura do aeroporto.

O Cumbre Vieja está a atravessar uma das fases mais explosivas e as 6.100 pessoas deslocadas, entre elas 400 turistas de hotéis evacuados, não têm como antecipar quando haverá um desfecho.

Desde o início da atividade, a 19 de setembro, que os vulcanólogos estimam, com base em registos históricos, que a erupção dure entre 24 e 84 dias.