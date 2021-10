As fotos do dia: peregrinos chegam a Fátima

Fátima prepara primeira peregrinação sem número limite de peregrinos. Desde o início da pandemia, o recinto da Cova da Iria tinha um número limitado de pessoas. Dezenas de milhares de fiéis são esperados no Santuário para a peregrinação de 12 e 13 de outubro, que deverá registar uma afluência a fazer lembrar o tempo antes da covid-19.

O Presidente da República lançou o programa "Mulheres de coragem". Com estes encontros, Marcelo Rebelo de Sousa pretende "destacar o lugar e a dignidade das mulheres e sensibilizar os jovens para o papel de mulheres e homens na sociedade portuguesa", juntando às terças-feiras, em Belém, personalidades femininas de várias áreas, idades e origens, com estudantes do ensino secundário.

O ministro das Finanças, João Leão, esclareceu os pormenores da proposta do Orçamento do Estado para 2022, que foi entregue esta segunda-feira na Assembleia da República.

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses organizou uma manifestação em frente ao Ministério da Saúde. Os profissionais de saúde voltam a pedir, depois de um ano e meio de luta contra a pandemia, mais valorização pela profissão.

Após 23 dias desde o início da erupção, o vulcão Cumbre Vieja continua a não dar tréguas. As autoridades da ilha espanhola de La Palma ordenaram a evacuação de diversas zonas, devido à previsão de avanço da lava para noroeste e a sua proximidade do limite do perímetro já evacuado.

Veja estas e outras imagens que estão a marcar a atualidade desta terça-feira.