Mulher com quatro quilos de cocaína que queria viajar para Lisboa detida no Brasil

Uma brasileira que tentou embarcar com quase quatro quilos de cocaína escondidos na mala para Lisboa, Portugal, foi presa na segunda-feira pela Polícia Federal do Brasil, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi anunciado esta quarta-feira.

A mulher, que não foi identificada, será apresentada à Justiça Federal e responderá pelo crime de tráfico internacional.

Segundo comunicado divulgado pelas autoridades locais, os agentes da polícia prenderam sete passageiros com drogas ou passaportes falsos, que tentavam sair do país entre sexta-feira e terça-feira.

Os dados foram divulgados em conjunto devido ao feriado nacional comemorado a 12 de outubro no país sul-americano.

Também na terça-feira, uma mulher, nacional da Bolívia, tentou embarcar no mesmo aeroporto para Lisboa apresentando um passaporte pertencente a terceiros.

A mulher disse aos polícias que o passaporte espanhol apresentado lhe foi entregue na Bolívia e que a pessoa a quem pertenceria o documento seria sua irmã, que vive na Espanha, para onde pretendia ir, após passar por Portugal, com o objetivo de trabalhar.

O passaporte foi apreendido e foi instaurado um auto da ocorrência.