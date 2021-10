O VOX, partido nacionalista espanhol, comemorou o Dia da Hispanidade com uma imagem que mostra Portugal anexado, e na imagem que circula nas redes sociais, o território português faz parte de Espanha, tal como as ex-colónias Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, numa referência aos 60 anos em que Portugal esteve sob domínio espanhol.

No centro da imagem, encontram-se as conquistas espanholas, que incluem grande parte da América do Norte e da América Latina, mas também

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Portugal.

A imagem faz parte de uma publicação do VOX no Twitter para celebrar o Dia da Hispanidade, feriado nacional no país vizinho e que marca a expedição de Cristóvão Colombo às Bahamas.

No Twitter, o partido nacionalista diz haver "muito para comemorar e nada para arrepender", numa altura em que o colonialismo é visto como uma ofensa e que tem motivado em Espanha vários protestos.

Em Portugal, o VOX e o Chega têm-se aproximado, com Santiago Abascal, líder espanhol, a estar presente no encerramento da campanha do Chega.

"Nós estamos em contacto com o Vox, pedimos esclarecimentos formais sobre isso porque, independentemente dos factos históricos, pode minar as relações entre os dois países e entre os partidos. Esperamos obter um cabal esclarecimento do porquê, independentemente das razões históricas que estão por detrás disso. Não há nenhuma anexação nem subtração do território, é um período histórico detalhado, mas que poderia ter sido evitado e devia ter sido evitado", o presidente do Chega, André Ventura.

André Ventura admite vir a pedir para que a imagem seja retirada e que seja substituída por um pedido de desculpas.

Também Ribeiro e Castro, figura histórica do CDS-PP e presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, considera que a imagem ofende Portugal e quer ouvir um pedido de desculpas.

Esta não é a primeira vez que o VOX partilha uma representação dos 60 anos em que Portugal esteve sob domínio espanhol.

Em Fevereiro de 2020, o partido de extrema-direita convocou uma manifestação contra os movimentos independentistas e usou esta imagem, que mostra toda a Península Ibérica identificada como território espanhol.

