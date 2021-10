André Ventura recandidato à liderança do Chega

O líder do Chega assume cortar relações com o CDS, por terem marcado o congresso para a mesma data das eleições diretas do Chega.

"É um erro tremendo que o CDS comete" entende André Ventura e assume que o CDS "só está preocupado em combater o Chega".

Esta semana, André Ventura, anunciou que irá "cortar em absoluto as relações com o CDS" após Francisco Rodrigues dos Santos ter convocado para as mesmas datas que o Chega.

André Ventura anunciou oficialmente que será recandidato a líder do Chega depois do Tribunal Constitucional considerar o partido ilegal desde o último congresso.

"Não fazia sentido nenhum deixar a liderança do partido", considera o líder do Chega.

O congresso do Chega vai decorrer no fim de semana de 27 e 28 de novembro.

