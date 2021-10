Conselho Nacional confirma Congresso do CDS-PP em 27 e 28 de novembro

O Conselho Nacional do CDS-PP aprovou este domingo a convocatória do 29.º Congresso do partido para os dias 27 e 28 de novembro, com 64% de votos a favor e 29% contra, disse à Lusa fonte oficial do partido.

De acordo com a mesma fonte, votaram a favor da proposta apresentada pela direção 145 conselheiros (64%), contra 65 conselheiros (29%) e 16 abstiveram-se (7%).

Também o regulamento da reunião magna e o regulamento para a eleição dos congressistas foram aprovados na reunião de hoje do órgão máximo entre congressos.

O regulamento da eleição de delegados ao congresso foi aprovado com 169 votos a favor (75%), 15 votos contra (7%) e 42 abstenções (19%), segundo a mesma fonte.

Já o regulamento do 29.º Congresso ordinário do CDS-PP mereceu 168 votos a favor (74%), 14 votos contra (6%) e 44 abstenções (19%).

O Conselho Nacional do CDS-PP está reunido por videoconferência e à porta fechada desde cerca das 11:00, para analisar os resultados das eleições autárquicas e marcar o 29.º Congresso do partido, que será antecipado.

As reuniões magnas centristas decorrem de dois em dois anos e se esta acontecesse na data prevista seria no final de janeiro ou início de fevereiro de 2022, uma vez que o último foi no final de janeiro do ano passado, em Aveiro.

O regulamento do congresso, ao qual a Lusa teve acesso, estabelece que a reunião magna do partido decorre "em local a definir pela Comissão Organizadora do Congresso (COC)" e o documento com as regras para as eleições dos delegados refere que as estruturais locais e distritais "podem apresentar, à COC, candidatura para o local a realizar o congresso até ao dia 14 de outubro" e que o local escolhido será divulgado no 'site' do CDS "até ao dia 22 de outubro".

O documento estipula também que as candidaturas à presidência do CDS e à Comissão Política Nacional "são apresentadas pelo primeiro subscritor de uma Moção Global de Estratégia e as candidaturas aos restantes órgãos por qualquer militante" e devem "efetuar-se até à hora definida pelo presidente da Mesa do Congresso".

As moções de estratégia globais, que fixam a orientação do partido, têm de ser entregues à COC até "às 23 horas e 59 minutos do dia 15 de novembro" e devem ser "subscritas por um número mínimo de 300 militantes".

Estas moções são votadas em alternativa.

A eleição dos delegados concelhios e regionais vai decorrer em 31 de outubro, das 15:00 às 20:00.

São candidatos à liderança do CDS o atual líder, Francisco Rodrigues dos Santos, e o eurodeputado centrista e presidente da distrital de Braga, Nuno Melo.

O Congresso do CDS-PP vai assim realizar-se no mesmo fim de semana da reunião magna do Chega, assunto que marcou a discussão no Conselho Nacional, segundo disseram à Lusa fontes presentes na reunião.

Enquanto os próximos de Nuno Melo pediram o adiamento do Congresso, a direção defendeu a data proposta.

