Avanço da lava de vulcão de La Palma obriga à retirada de mais 300 habitantes

As autoridades das Canárias decidiram retirar, esta quinta-feira, entre 250 e 300 novos habitantes das suas casas na ilha de La Palma, devido ao esperado avanço do fluxo de lava do vulcão Cumbre Vieja.

Fontes do Governo regional do arquipélago das Canárias disseram à agência Efe que a área afetada vai ao longo da estrada entre as povoações de La Laguna e Tazacorte e é contígua ao limite do perímetro já anteriormente evacuado.

Os afetados terão até às 17:00 (mesma hora em Lisboa) para desocupar as suas casas, com os seus pertences e animais de estimação, e ir para o ponto de encontro definido, localizado na localidade de Los Llanos.

As pessoas que não puderem recolher os seus pertences serão autorizadas a fazê-lo nos dias seguintes, de forma gradual e acompanhadas, desde que as condições de segurança o permitam.

Na quarta-feira à noite teve lugar outra evacuação, que afetou cerca de quinze residentes.

Anteriormente, o avanço do novo deslizamento de terras que se formou nos últimos dias a norte da estrada principal forçou a retirada de outros 800 residentes do bairro de La Laguna.

No total, a erupção do Cumbre Vieja, que começou em 19 de setembro, já provocou a evacuação de cerca de 7.000 pessoas, algumas das quais perderam tudo o que tinham à passagem da corrente de lava.

Um total de 60 sismos foram registados na ilha de La Palma desde as 00:00 desta quinta-feira, um deles de 4,5 graus, o maior sentido até agora desde que a erupção do vulcão começou, há 26 dias.

Segundo o Instituto Geográfico Nacional espanhol (IGN), a atividade sísmica aumentou nas últimas horas em La Palma, depois de na quarta-feira ter diminuído ligeiramente.

A ilha de La Palma, que tem cerca de 85.000 habitantes, vive atualmente a terceira erupção vulcânica num século, após a do vulcão San Juan em 1949 e a do Teneguía em 1971.

