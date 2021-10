Cabo Verde vai a eleições para escolher novo Presidente

Quase 400 mil cabo-verdianos escolhem, este domingo, o novo Presidente da República. Estas são as terceiras eleições a decorrer em tempo de pandemia.

Há mais de 1.000 locais de voto espalhados pelo arquipélago, quase 250 na diáspora e ainda 64 em Portugal.

As urnas abriram com atraso em alguns locais, devido a problemas logísticos. O período para votar foi alargado, com as mesas de voto a abrir uma hora antes das anteriores eleições. Esta medida de prevenção foi imposta pela Comissão Nacional de Eleições.

Estas eleições fecham o ciclo eleitoral que, num ano, contou três sufrágios: as autárquicas, em outubro de 2020; as legislativas, em abril de 2021; e, agora, as presidenciais.

Caso nenhum dos sete candidatos consiga alcançar uma maioria absoluta este domingo, a segunda volta entre os dois mais votados irá decorrer no dia 31 de outubro.