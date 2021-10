Povos indígenas apresentam queixa contra o Governo do Equador

As comunidades indígenas do Equador apresentaram queixa no Tribunal Constitucional do país contra o Governo, que quer aumentar a extração mineira e petrolífera na região amazónica.

Representantes das comunidades marcharam nas ruas, de várias cidades, em defesa da preservação da floresta.

Os povos indígenas dizem que a política de expansão mineira é uma política de morte e destruição da floresta, e garantem que vão continuar a lutar para a travar.

O Executivo de Guillermo Lasso quer que a extração de minérios, sobretudo de cobre e ouro, seja a principal fonte de rendimentos do país e que o Equador consiga, daqui a 4 anos, estar a produzir 1 milhão de barris de crude, por dia.

