Trump tenta travar divulgação de documentos sobre ataque ao Capitólio 

Donald Trump avançou nos tribunais contra a divulgação de documentos sobre o ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro, que fez cinco mortos e 150 feridos.

Num processo federal, Trump afirma que o pedido da comissão era "quase ilimitado no seu âmbito" e que são visados registos sem qualquer ligação razoável ao caso.

O ex-Presidente dos Estados Unidos alega que a comissão que investiga o caso está à procura de milhões de registos presidenciais, que diz estarem sob proteção.

Em causa estão documentos sobre informações recolhidas pelas agências de segurança antes do ataque, preparativos de segurança durante e antes do cerco, as manifestações pró-Trump realizadas no dia do ataque, as falsas alegações de Trump de que ganhou a eleição, entre outros assuntos.

