Opositor russo Navalny vence Prémio Sakharov 2021

O ativista anticorrupção russo Alexei Navalny, opositor político do Presidente e que cumpre uma pena de prisão desde fevereiro, é o vencedor do Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2021, anunciou esta quarta-feira o Parlamento Europeu.

Navalny foi nomeado pelos grupos políticos PPE e Renovar a Europa devido à sua coragem na luta pela liberdade, democracia e direitos humanos, é um político da oposição russa, ativista da anticorrupção e grande oponente político do Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

A vice-presidente do hemiciclo Heidi Hautala disse, no anúncio do vendedor que "o galardão é, este ano, "atribuído a um defensor da mudança", apelando ainda à sua libertação imediata.

"Alexei Navalny demonstrou grande coragem nas suas tentativas de restaurar a liberdade de escolha do povo russo durante muitos anos, lutou pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais no seu país e isso custou-lhe a sua liberdade e quase a sua vida".

Mulheres afegãs também foram homenageadas

A eurodeputada sublinhou ainda que "o Parlamento Europeu homenageia também um grupo de mulheres afegãs que lutaram ferozmente pela igualdade e pelos direitos humanos no seu país!".

"Queremos honrar a bravura destas mulheres, pois estão entre as primeiras a sofrer violações dos seus direitos e liberdades mais básicos depois de os talibãs terem tomado o controlo do Afeganistão", acrescentou Hautala, que substituiu o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, ausente por motivo de doença.

Quem é Alexei Navalny?

Conhecido pelo seu 'blog' Livejournal, no Youtube e no Twitter, onde tem milhões de seguidores, Navalny destacou-se internacionalmente ao organizar manifestações, concorrer a um cargo político e defender reformas contra a corrupção na Rússia, visando Putin e o seu governo.

Em agosto de 2020, foi envenenado durante uma viagem à Sibéria e passou vários meses de recuperação em Berlim, mas voltou para Moscovo em janeiro de 2021, onde foi preso.

Em fevereiro deste ano foi condenado a dois anos e meio de prisão, que cumpre num estabelecimento de alta segurança, tendo feito, em abril, uma greve de greve de fome de 23 dias para protestar contra a falta de cuidados médicos.

Em junho, um tribunal russo proibiu o funcionamento dos escritórios regionais de Navalny e da sua fundação anticorrupção.

O opositor russo foi escolhido entre mais outras duas candidaturas: um grupo de 11 mulheres afegãs ativistas dos direitos humanos no país liderado pelos talibãs e a política da Bolívia Jeanine Áñez, detida desde março sob a acusação de planear um golpe de Estado no país.

Em 2020, o galardão foi atribuído à oposição democrática na Bielorrússia.

Entregue pela primeira vez em 1988 a Nelson Mandela e Anatoli Marchenko, o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento reconhece o trabalho desenvolvido em defesa da liberdade de pensamento.

O Parlamento Europeu entrega o Prémio Sakharov, no valor de 50.000 euros, numa cerimónia solene que se realiza em 15 de dezembro, em Estrasburgo.

