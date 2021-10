Prémio Sakharov 2021: Parlamento Europeu exige libertação imediata de Alexei Navalny

O vencedor foi escolhido pelos líderes dos grupos políticos do hemiciclo e anunciado em plenário pela Vice-Presidente Heide Hautala, que apelou à libertação imediata do ativista.

Conhecido pela página Livejournal no Youtube e no Twitter, destacou-se no combate à corrupção, concorreu a um cargo político em Moscovo e tornou-se o principal líder da oposição. As causas de defende levaram milhares de manifestantes às ruas.

Durante uma viagem à Sibéria foi envenenado e a recuperação em Berlim durou vários meses. A Rússia negou qualquer envolvimento.

Em janeiro deste ano voltou a Moscovo, onde foi detido. Foi condenado a dois anos e meio de prisão numa cadeia de alta segurança, por ter violado a liberdade condicional numa anterior condenação, alegadamente com motivações políticas.

Entretanto, a justiça russa proibiu o funcionamento da Fundação Anticorrupção que criou e o movimento político foi dissolvido antes de ser tornado ilegal.

O prémio - no valor de 50 mil euros - é entregue no dia 15 de dezembro em Estrasburgo. Foi também homenageado um grupo de mulheres afegãs finalistas do Prémio Sakharov pela coragem na luta pela igualdade e pelos direitos humanos.

O Parlamento Europeu quer organizar uma semana de atividades para alertar para a crise no Afeganistão.



