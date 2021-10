Os três cães estavam encurralados há duas semanas após a erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma. As autoridades pretendiam resgatar os animais recorrendo a drones, mas já não foram a tempo. Um grupo misterioso, intitulado "A Team" (Equipa A) resgatou e devolveu os cães ao dono, um caçador de 70 anos.

A empresa Aerocamaras preparava-se para resgatar os cães, quando se deparou com uma mensagem inscrita num cartaz: "Força, La Palma, os cães estão bem. Equipa A". A imagem tem circulado nas redes sociais e leva muitos internautas a questionar como é que o grupo conseguiu resgatar os animais.

A equipa misteriosa, que tem sido elogiada nas redes sociais, violou os limites que as autoridades impuseram em torno das zonas afetadas pelo vulcão.

A única forma de chegar à zona do reservatório seria passar por cima de alguns dos fluxos de lava que, segundo as medições feitas na quarta-feira pelos drones da Aerocamaras, atingiam 160ºC em algumas áreas. Contudo, também havia zonas frias, que permitiam o trânsito humano com uma câmara termográfica.

A empresa de drones, que já tinha autorização do Governo espanhol para o resgate, retirou-se do local após confirmar que os cães não se encontravam mais na zona e que haviam pegadas humanas em torno do reservatório.

Os animais ficaram presos no Município de Todoque depois da lava ter destruído a localidade e permaneceram encurralados num reservatório, rodeado por lava e cinzas.

Como o resgate por via terrestre não era possível, devido aos riscos inerentes à erupção, que continua ativa, autoridades estipularam o resgate com recurso a drones.

O resgate por helicóptero não seria possível, porque o gás quente emanado da lava podia danificar os rotores.

