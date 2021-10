Pedro Sánchez viaja pela quinta vez para La Palma para avaliar situação do Cumbre Vieja

Os cães que estavam cercados pela lava do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, foram resgatados por um grupo mistério. Há mais de um mês em erupção, o Cumbre Vieja não dá sinais de abrandar. A atividade sísmica também se mantém. Durante a noite foram sentidos quase 50 tremores de terra, mas de menor intensidade. O mais forte registou 3.6 na escala de Richter.

O Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, vai este sábado pela quinta vez a La Palma para avaliar a situação. O executivo central já disponibilizou um pacote de ajuda de mais de 200 milhões de euros, mas os prejuízos somam-se todos os dias.

A chuva que se prevê para este fim de semana vai sobrecarregar as estruturas cobertas de cinza e aumentar ainda mais os danos. O abastecimento de eletricidade está ainda mais afetado com a destruição da primeira e maior unidade fotovoltaica da ilha.

Um fluxo de lava continua o caminho para o mar, não sem antes provocar mais uma nuvem de gases tóxicos, no contacto do magma com a água. imagens subaquáticas mostram a acumulação de lava e cinzas que chegam aos 400 metros de profundidade e afetam a fauna e a flora marinhas.

Os dois caminhos de lava que chegaram a La Laguna uniram-se num só e abrandou o caminho para o interior da povoação. Parece agora deslocar-se para a montanha, a opção menos prejudicial para uma localidade em riscos de desaparecer sob um manto de lava, como aconteceu em Todoque, onde estavam os cães cercados.

Uma empresa da Galiza fez testes e tinha autorização para recolher os animais numa cesta, através de um drone. Depois dos animais não serem vistos há alguns dias, confirmou-se que não estavam lá e que alguém foi à zona de exclusão, uma área teoricamente inacessível devido às elevadas temperaturas e de acesso proibido.

Nas redes sociais circula um vídeo com um cartaz a dizer que os cães estão bem, assinado por um grupo intitulado Equipa A, o nome que foi dado em Espanha à série "Soldados da Fortuna", e com imagens dos animais seis animais resgatados.

