Na últimas horas, houve mais de cinquenta sismos e a lava irrompeu sobre outro bairro na ilha de La Palma. A intensa atividade registada no cone principal do vulcão indica que está longe do fim a erupção do Cumbre Vieja.

O presidente do Governo espanhol está em La Palma pela quinta vez. Pedro Sánchez tem acompanhado de perto a erupção do vulcão e a ajuda às populações afetadas.

