Fotografia premiada retrata as cicatrizes da guerra na Síria

A fotografia Hardship of Life (Dificuldades da Vida), do fotógrafo turco Mehmet Aslan, venceu a edição deste ano do concurso Siena International Photo Awards.

A imagem mostra-nos Munzir, um pai que perdeu uma perna na guerra da Síria.

O homem segura o filho Mustafa que nasceu sem pernas nem braços porque a mãe foi envenenada durante a guerra e teve de tomar um medicamento que deformou o feto.

A família de Mustafa fugiu da Síria há três anos e atualmente vive no sul da Turquia, onde a fotografia foi tirada.

Veja aqui os vencedores de todas as categorias.