Será este um planeta de outra galáxia?

Numa galáxia a 28 milhões de anos-luz de distância, os astrónomos acreditam ter conseguido encontrar um exoplaneta, ou seja, fora do nosso Sistema Solar, mas ainda mais longe do que alguma vez foi detetado: mesmo fora da nossa galáxia, a Via Láctea.

X-ray: NASA/CXC/SAO/R. DiStefano, et al.; Optical: NASA/ESA/STScI/Grendler

Usando os telescópios espaciais de raios-X XMM-Newton da ESA e o Chandra da NASA, os astrónomos detetaram os sinais de um planeta em órbita de uma estrela fora da galáxia da Via Láctea - a que chamaram M51-ULS-1b.

Esta descoberta abre uma nova possibilidade para a "caça" de exoplanetas a distâncias maiores do que nunca, alterando a forma como procuramos planetas fora do Sistema Solar - na Via Láctea e mais além.

O candidato a exoplaneta está localizado na galáxia espiral Messier 51 (M51), também conhecida como Galáxia Remoinho, pela sua aparência.

Todos os outros exoplanetas foram encontrado na Via Láctea

Exoplanetas são planetas fora do nosso Sistema Solar. Até agora, os astrónomos encontraram todos os outros exoplanetas e candidatos a exoplanetas na Via Láctea, quase todos a menos de cerca de 3.000 anos-luz da Terra.

O potencial exoplaneta M51 está a cerca de 28 milhões de anos-luz de distância, o que significa que está milhares de vezes mais distante do que os da Via Láctea.

O estudo “A possible planet candidate in an external galaxy detected through X-ray transit”, de Rosanne Di Stefano et al.está publicado na Nature Astronomy.

A investigação da ESA para encontrar exoplanetas continua com as missões Quéops, Gaia e as futuras missões Webb, Platão e Ariel.

