Homem morre colhido em corrida de touros em Espanha

Um homem morreu no sábado colhido por um touro numa corrida em Onda, Espanha. É a primeira morte nestas circunstâncias desde que Espanha voltou a permitir eventos do género, depois de aliviar as medidas de restrição impostas durante a pandemia de covid-19.

O indivíduo, de 55 anos, foi atacado pelo animal repetidamente, informou a autarquia. Outros participantes terão tentado intervir para distrair o animal, mas os seus esforços foram em vão. O homem foi transportado para o hospital, onde acabou por falecer.

De acordo com a CNN, a autarquia de Onda cancelou todas as corridas de touros que estavam planeadas acontecer durante o festival, que terminou no domingo, mas manteve as outras festividades.

Em 2020, um inquérito revelou que mais de 46% dos inquiridos em Espanha estava a favor da abolição das touradas, cerca de 34% não apoiava touradas, mas também não aprovava uma abolição e 18,6% respondeu que as touradas devem ser mantidas.