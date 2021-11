Aumenta a tensão diplomática entre o Reino Unido e a França por causa do número de licenças de pesca em águas britânicas. Esta segunda-feira, Londres deu 48 horas a Paris para acabar com as ameaças de represálias ou avança com uma ação legal.

Em causa estão as novas regras resultantes do Brexit. Para os britânicos pescarem em águas comunitárias, ou os europeus em águas britânicas, é preciso que cada embarcação tenha uma licença.

O problema é que os franceses dizem que o Reino Unido só emitiu metade das autorizações a que tem direito. Os britânicos garantem que só não concedem mais licenças por não ser apresentada documentação obrigatória.

Paris ameaça com represálias. Londres avisa que ou Paris se acalma ou avança com uma ação legal.

Até agora, a apreensão da traineira britânica pelas autoridades de Paris, na semana passada, foi o episódio mais visível nesta nova fase de tensão anglo-francesa.

Londres respondeu e chamou o embaixador francês para consultas.

O Governo de Emmanuel Macron avisou que pode banir o acesso das embarcações britânicas a portos franceses. A polémica promete durar e está a ensombrar o arranque da Cimeira do Clima, em Glasgow.