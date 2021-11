As fotos do dia: vodu para honrar os mortos no Haiti

Os haitianos celebram o Dia de Todos os Santos nos dias 1 e 2 de novembro, com o "Festival dos Mortos". Em Port-au-Prince, as campas são manchadas por variadas cores e os devotos depositam rum e café. Os haitianos tocam música, oram e realizam oferendas nestes dias, no decorrer do festival de vodu, uma religião praticada por 11 milhões de haitianos.

Antes da celebração eucarística no Cemitério Militar Francês de Roma, o Papa Francisco orou diante de alguns túmulos, sobre os quais depositou rosas brancas. No Dia de Todos os Santos, o Papa Francisco honrou as vítimas da guerra e violência, "no coração de Deus, está o nome de todos nós. Esta é a tragédia da guerra".

Os austríacos saíram à rua nesta terça-feira para homenagear as vítimas que morreram no ataque terrorista em Viena, há um ano. O grupo jihadista Daesh matou quatro pessoas e feriu 20.

Um ataque junto ao maior hospital militar de Cabul, no Afeganistão, provocou pelo menos 19 mortes e mais de 50 feridos. A agência estatal de notícias Bakhtar avança que vários jihadistas do Daesh invadiram o hospital e entraram em confronto com as forças de segurança.

Veja estas e outras imagens que estão a marcar esta terça-feira.

