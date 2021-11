Ataque em hospital de Cabul faz pelo menos 19 mortos 

Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas após duas explosões, seguidas de um tiroteio, junto ao maior hospital militar de Cabul, no Afeganistão.

As explosões fizeram-se sentir junto à entrada do Hospital Sardar Mohammad Daud Khan, no centro da capital afegã.

"Segundo as nossas informações iniciais, uma explosão aconteceu à porta do hospital e uma segunda próxima do hospital", declarou uma responsável dos talibãs à agência France-Press.

Fotografias partilhadas por locais mostram uma coluna de fumo sobre a zona onde as explosões ocorreram, perto da zona diplomática da cidade, e testemunhas falam em pelo menos dois helicópteros a sobrevoar a área.

O ataque ainda não foi reivindicado, mas a agência estatal de notícias Bakhtar avança que vários jihadistas do Daesh invadiram o hospital e entraram em confronto com as forças de segurança.

O último ataque na capital do Afeganistão ocorreu a 3 de outubro tendo a explosão junto à mesquita de Id Gah provocado a morte de cinco pessoas.

O ataque do início de outubro foi reivindicado pelo grupo extremista Daesh.

O hospital Sardar Mohammad Dawood Khan, o maior hospital militar do país, foi alvo de um ataque do grupo Daesh em março de 2017 e que fez cerca de uma centena de mortos

