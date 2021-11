Explosões e disparos sentidos na zona do hospital militar de Cabul

Uma explosão seguida de disparos foi sentida próximo do hospital militar, no centro de Cabul, seguindo-se uma segunda explosão no mesmo local, constatou um jornalista da agência France-Presse, na capital do Afeganistão.

A primeira explosão e os disparos de armas de fogo foram inicialmente relatados por uma testemunha à France-Presse (AFP).

"Eu estou no interior do hospital, sentimos uma grande explosão na área onde está o primeiro controlo de segurança do hospital. Também ouvi tiros", disse à AFP uma fonte médica do hospital Sardar Mohammad Dawood Khan.

Poucos minutos depois, de acordo com a AFP, sentiu-se uma segunda explosão.

Entretanto, Bilal Karimi, vice porta-voz dos talibãs, no poder desde agosto, confirmou o ataque em declarações à agência Associated Press, frisando que ainda não tem dados sobre eventuais vítimas.

O último ataque na capital do Afeganistão ocorreu a 3 de outubro tendo a explosão junto à mesquita de Id Gah provocado a morte de cinco pessoas.

O ataque do início de outubro foi reivindicado pelo grupo extremista Daesh.

O hospital Sardar Mohammad Dawood Khan, o maior hospital militar do país, foi alvo de um ataque do grupo Daesh em março de 2017 e que fez cerca de uma centena de mortos.

Veja também: