Ar de La Palma torna-se quase irrespirável devido à erupção do Cumbre Vieja

La Palma registou esta quarta-feira um sismo de magnitude 5. É o mais forte desde o início da erupção vulcânica na ilha do arquipélago das Canárias.

O tremor de terra foi sentido pela população de La Palma e também nas ilhas de Tenerife e de La Gomera.

As autoridades espanholas estão sobretudo preocupadas com a qualidade do ar que, em algumas zonas da ilha, se tornou quase irrespirável e levou ao encerramento de escolas. Os habitantes são aconselhados a permanecer em casa com as janelas fechadas e a sair apenas com proteção.

Aos 45 dias de erupção do Cumbre Vieja, uma chuva de cinzas voltou a fechar o aeroporto de La Palma. Uma das companhias aéreas que opera na região, a Binter, anunciou que todos os voos da rota para La Palma vão continuar suspensos.

Veja também: