Quatro astronautas partem em nova missão de seis meses no espaço

Três astronautas norte-americanos e um alemão partiram na noite de quarta-feira para uma missão de seis meses a bordo da Estação Espacial Internacional (EEI), após o regresso à Terra da equipa anterior.

Os quatro vão substituir a tripulação que regressou à Terra na segunda-feira, juntando-se ao astronauta norte-americano e aos dois russos que permaneceram a bordo da EEI.

Os três astronautas norte-americanos da NASA, Raja Chari, Kayla Barron e Tom Marshburn, e o astronauta da Agência Espacial Europeia (ESA) Matthias Maurer, partiram do centro espacial Kennedy, na Florida, às 21:03 horas de quarta-feira (02:03 de quinta-feira, em Lisboa).

A chegada à estação espacial da Crew-3 está prevista para as 19:10 de quinta-feira (00:10 de sexta-feira, em Lisboa).

Os quatro estiveram em quarentena no Centro Espacial Kennedy, com a partida a ser adiada várias vezes, devido ao mau tempo e a um "pequeno problema de saúde" de um membro da tripulação, sobre o qual a NASA não forneceu mais pormenores.

Esta é a terceira missão com destino à EEI operada pela empresa privada SpaceX, do magnata Elon Musk, para a NASA.

É também a terceira viagem ao espaço do norte-americano Tom Marshburn, que já viajou a bordo de um vaivém espacial em 2009 e de um foguetão Soyuz em 2012-2013.

Os restantes astronautas fazem a viagem pela primeira vez.

A missão contará com várias experiências, incluindo a observação dos efeitos do regime alimentar no sistema imunitário dos astronautas, com a estadia prolongada no espaço.

A tripulação da Crew-3 também realizará passeios espaciais para prosseguir a instalação de novos painéis solares na ISS.

Nos próximos seis meses, a estação espacial acolherá ainda duas missões turísticas.

Os primeiros a chegar deverão ser passageiros japoneses, a bordo de uma nave espacial russa Soyuz, no final do ano. Em fevereiro de 2022, a EEI deverá receber passageiros da missão Ax-1, organizada pela Axiom Space, em parceria com a SpaceX.