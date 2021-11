Um dia a ver a Terra a girar a partir do espaço

As últimas imagens da Terra que o astronauta da ESA Thomas Pesquet filmou a partir da Estação Espacial Internacional (ISS), durante a sua segunda missão no espaço, a missão "Alpha" que durou seis meses.

A câmara está configurada para tirar fotos em intervalos de duas por segundo e as fotos são editadas neste vídeo que é reproduz 25 fotos por segundo. O vídeo é cerca de 12 vezes mais rápido do que a velocidade real e foi gravado em 20 de setembro de 2021.

Nas redes sociais, o astronauta fracês escreveu:

“Outro timelapse a olhar para a Terra, mas desta vez durante o dia, com o painel solar Cygnus também a espreitar. Cada órbita à volta do nosso planeta passa a noite e o dia. Aqui está a órbita diurna da mesma série de timelapse da última terça-feira . A pergunta inevitável é: preferem o lado obscuro ou o lado luminoso? ”

No site da ESA foi ainda publicada uma coleção de todas as filmagens que Pesquet fez da Terra durante a sua estadia.na ISS.

“Provavelmente o último timelapse (a partir) do espaço, uma edição especial "best of": auroras, relâmpagos, passeios espaciais, vistas diurnas e reentrada de naves tudo em menos de cinco minutos. Ponha-se confortável, projete na maior tela que tiver em casa e divirta-se! ”, escreveu Pesquet.