Astronautas partilham fotografias do furacão Ida a partir do espaço

A perspetiva é bastante diferente da que se vê da Terra: astronautas que estão em missão na Estação Espacial Internacional partilharam fotografias que mostram o olho do furacão Ida, depois de ter passado por Cuba. A tempestade chegou à costa dos Estados Unidos este domingo e fez uma vítima mortal.

As fotografias foram partilhadas pelo francês Thomas Pesquet, da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla inglesa), e pela norte-americana Megan McArthur, da NASA. Pesquet aproveitou a partilha para mostrar preocupação com a força e frequência das tempestades.

“É preocupante ver estes fenómenos a tornarem-se mais fortes e mais frequentes do nosso ponto de vista de vantagem. Espero que qualquer pessoa no caminho desta tempestade se prepare e fique em segurança”, escreveu o astronauta no Twitter em inglês e em francês.

No sábado, Megan McArthur tinha partilhado imagens do furacão Ida quando ainda estava na categoria 3. Deixou também uma mensagem para os cidadãos:

“Se está ou esteve no caminho deste furacão, o meu pensamento está convosco e espero que fique seguro.”

A costa dos Estados Unidos foi, este domingo, atingida pelo furacão Ida, que provocou, pelo menos, um morto e deixou cerca de um milhão de pessoas sem luz – quase toda a cidade de Nova Orleães ficou às escuras. O furacão passou a tempestade tropical, no entanto foram registados ventos de 240 quilómetros por hora.

O Centro Nacional de Controlo de Furacões dos Estados Unidos garante que é agora uma tempestade tropical. O principal perigo são as consequências das inundações e os danos que o vento possa ter criado nos edifícios e infraestruturas.

O Ida atinge os Estados Unidos exatamente 16 anos depois do Katrina, um furacão que em 2005 devastou os estados do Luisiana e do Mississípi, causando na altura quase duas mil mortes e graves consequências económicas e sociais em toda a região.