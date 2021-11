Setor espacial lança compromisso para reduzir o lixo na órbita da Terra até 2030

O consórcio europeu Arianespace e outras empresas do setor espacial lançaram, na sexta-feira, a iniciativa "Net Zero Space", que tem como objetivo reduzir o lixo no espaço até 2030, embora não tenha sido especificada a quantidade ou percentagem.

O desafio, promovido no âmbito do Fórum de Paris para a Paz, que termina no sábado, conta também com o apoio da Agência Espacial Francesa (CNES), da empresa francesa de telecomunicações Eutelsat ou do sistema de vigilância e monitorização por satélite (SST) da União Europeia (UE).

Os onze signatários reconhecem que a quantidade de detritos no espaço está a crescer a um ritmo perigoso e "ameaça a capacidade da humanidade em beneficiar do espaço sideral, aumentando o risco de colisões de meios espaciais".

Este risco compromete a segurança e a sustentabilidade das operações espaciais e aumenta o custo de acesso às órbitas "mais úteis", noticia a agência EFE.

O comunicado conjunto salienta que a proteção do ambiente na órbita da Terra deve estar no centro de todas as atividades espaciais para garantir que os participantes do setor atuais e futuros mantenham o seu acesso e uso.

"O nosso objetivo comum é garantir operações espaciais seguras e a sustentabilidade a longo prazo das atividades no espaço", apontam.

Esta meta, destacam ainda, só pode ser alcançada através da cooperação internacional entre os diferentes atores do setor, desde o poder público, à sociedade civil e ao setor privado.

Os subscritores encorajaram também outros a aderirem a este apelo e pediram uma ação urgente a partir deste ano para conter e reduzir a poluição na órbita do planeta, evitando a geração de novo lixo e gerindo aquele que já existe.

