Explosão de táxi em Liverpool confirmada como incidente terrorista pela polícia britânica

A polícia britânica confirmou esta segunda-feira ter classificado como um incidente terrorista a explosão no domingo de um táxi causada por um engenho explosivo improvisado e que matou uma pessoa, mas o motivo ainda não é claro.

O chefe da Polícia de Contraterrorismo no noroeste de Inglaterra, Russ Jackson, indicou que a explosão junto ao hospital Liverpool Women's Hospital foi causada pela "deflagração de um engenho explosivo" que foi trazido para dentro do veículo por um passageiro.

O passageiro morreu na explosão e no incêndio que se seguiu e o taxista ficou ferido.

Jackson disse que "as investigações agora vão continuar a procurar perceber como foi o dispositivo construído, a motivação para o incidente e perceber se alguém mais esteve envolvido".

Três homens na casa dos 20 anos foram detidos na cidade sob a Lei do Terrorismo no domingo, e um quarto suspeito foi detido na segunda-feira, adiantou o responsável.

A explosão aconteceu pouco antes das 11:00 de domingo, quando se celebrou o Remembrance Sunday, dia dedicado à memória dos soldados mortos em serviço em conflitos, incluindo nas missões mais recentes no Iraque e Afeganistão.

Jackson disse que os investigadores não encontraram uma relação entre os dois eventos, mas admitiu que "é uma linha de investigação" que a polícia está "a seguir".

"Embora a motivação para este incidente ainda não tenha sido conhecida, dadas todas as circunstâncias, foi declarado um incidente terrorista", afirmou, numa conferência de imprensa.

Ainda segundo Jackson, o passageiro tinha apanhado o táxi cerca de 10 minutos antes da explosão e pediu para ser levado para o hospital.

O motorista, conhecido localmente como David Perry, conseguiu escapar do carro, recebeu tratamento hospitalar e já teve alta.

A presidente da Câmara Municipal de Liverpool, Joanne Anderson, revelou que o taxista trancou as portas do veículo para que o passageiro não pudesse sair.

"O motorista de táxi, num esforço heroico, conseguiu evitar o que poderia ter sido um desastre absolutamente horrível no hospital", declarou à estação pública BBC.

O nível oficial de ameaça do terrorismo no Reino Unido continua a ser considerado "substancial", o terceiro nível numa escala de cinco, o que significa que um ataque é provável, mas não é iminente.

O grau de risco é definido pelo Centro de Análise de Terrorismo Conjunto com base em informação sobre o perigo de terrorismo internacional no país e no estrangeiro.

