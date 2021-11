Residentes partilham vídeo de um tornado a atravessar a costa da Sicília

A ilha italiana de Sicília tem atravessado vários fenómenos ao longo deste ano, desde logo, o calor extremo, com temperaturas a atingirem mais de 48,8ºC e a erupção do vulcão Etna no verão. Nos últimos meses, a Sicília também foi afetada por um "raro furacão mediterrânico", cheias, ventos fortes e, agora, um tornado.

O tornado foi visto na quarta-feira a circular pela costa da Sicília. Pelo menos uma pessoa morreu e duas ficaram feridas.

De acordo com as autoridades italianas, a vítima de 53 anos faleceu após ter sido atingida por uma forte rajada de vento ao deixar a sua residência em Modica.

O governador da Sicília, Nello Musumeci, descreve a situação que se vive na região e vincou que o fenómeno das alterações climáticas tem sido cada vez mais evidente.

Algumas estradas estiveram cortadas durante várias horas e os ventos fortes arrancaram os telhados de algumas lojas.

A tempestade também levou ao encerramento de escolas e estabelecimentos.

