O eclipse lunar mais longo em quase 600 anos

Esta sexta-feira ocorre o último eclipse lunar do ano, o mais longo dos últimos 580 anos, segundo o Independent.

Para observar este fenómeno, é preciso estar atento ao céu nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. O eclipse ocorre pelas 07:23 em Lisboa, pelas 07:41 no Funchal e pelas 07:29 em Ponta Delgada.

As previsões apontam que este eclipse dure cerca de seis horas, mas em Portugal continental e na Madeira não será possível assistir ao fenómeno lunar, será visível apenas nos Açores.

O eclipse parcial poderá ser visto a partir da África Ocidental, alguns locais da Europa Ocidental, América do Norte, América do Sul, Ásia, Austrália, do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico e também através do vídeo abaixo, captado em Los Angeles.

O eclipse parcial da Lua é um fenómeno que ocorre quando a Lua entra, parcialmente, no “cone” de sombra projetado pelo planeta Terra. Apesar de ser considerado parcial, o Observatório Astronómico de Lisboa explica que o eclipse “estará próximo do total”, já que a Lua estará cheia.