Primeiro-ministro da Etiópia vai liderar o exército na guerra contra separatistas de Tigré

O primeiro-ministro da Etiópia e vencedor do Prémio Nobel da Paz de 2019, Abiy Ahmed, anunciou que vai lutar no campo de batalha contra os rebeldes de Tigré, justificando a decisão com a necessidade de todos fazerem sacrifícios.

O anúncio do líder etíope surge numa altura em que os rebeldes da Frente de Libertação do Povo de Tigré acabam de conquistar uma importante cidade na vizinha região de Amhara, a cerca de 200 quilómetros da capital.

A guerra na Etiópia começou em novembro do ano passado, quando Abiy Ahmed ordenou uma ofensiva contra as forças de Tigré, em retaliação contra um ataque a uma base militar federal e na sequência de uma escalada de tensões políticas.

Dezenas de milhares de pessoas morreram neste conflito que causou ainda, segundo as Nações Unidas, cerca de dois milhões de deslocados.

Jornalista: Susana André

