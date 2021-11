Apesar do naufrágio em que morreram pelo menos 27 pessoas, dezenas de migrantes continuam a chegar às praias do sul de Inglaterra. As autoridades britânicas resgataram dezenas de pessoas no Canal da Mancha, esta quinta-feira.

Dezenas de migrantes foram intercetados às primeiras horas da manhã desta quinta-feira. No Porto de Dover, acumulam-se os botes. Lá dentro, os bens de quem sente que já não tem mais nada a perder.

À chegada ao sul de Inglaterra, embarcam em autocarros rumo a um futuro que esperam ser melhor do que o passado.

Morreram pelo menos 27 pessoas no naufrágio no Canal da Mancha. Entre as vítimas estão sete mulheres e três crianças. O alerta foi dado por um pescador.

Vertente política da tragédia

No Parlamento, discute-se a vertente política da tragédia humana. Londres insiste em patrulhas conjuntas das praias francesas.

O Governo britânico aposta numa mão mais firme contra os criminosos. Está em marcha uma nova lei que prevê uma punição mais severa dos traficantes de seres humanos e a reforma do sistema britânico de asilo.

O Governo britânico quer uma aliança mais alargada. A Polónia, a Áustria, a Bélgica, a Itália e a Grécia também já foram convocadas para a luta contra as redes de tráfico de seres humanos.

