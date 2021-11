China e Rússia criticam em conjunto Cimeira pela Democracia organizada pelos EUA

Numa rara iniciativa conjunta, os embaixadores da China e da Rússia em Washington criticaram este sábado a exclusão dos seus países da Cimeira pela Democracia que o Presidente dos EUA, Joe Biden, vai organizar em dezembro.

Num artigo divulgado este sábado pelo jornal conservador National Interest, os dois embaixadores - o russo Anatoly Antonov e o chinês Qin Gang - condenaram a iniciativa dos Estados Unidos da América (EUA), dizendo ser própria de "uma mentalidade de Guerra Fria", desenhada por um país que "não é elegível sequer para o estatuto" de pais democrático.

"Isso vai reacender o confronto ideológico e as fraturas globais e criará novas linhas divisórias", alertam os dois diplomatas, no artigo escrito a quatro mãos, ecoando as críticas expressas em Moscovo e Pequim, logo que foi feito o anúncio, na terça-feira, da Cimeira pela Democracia, que reunirá, em formato virtual, líderes de 110 países e territórios.