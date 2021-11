China coloca em órbita um novo satélite capaz de transmitir sinais de telefone, internet, televisão e rádio

A China colocou este sábado em órbita um novo satélite de comunicações desenvolvido pela “China Academy of Space Technology”, capaz de transmitir sinais de telefone, internet, televisão e rádio.

O foguetão de transporte “Long March 3B” que descolou do Centro de Lançamento de Satélites de Xichang (província de Sichuan, sudoeste) foi responsável por colocar o “Chinasat 1D” em órbita, de acordo com o “China Aerospace Science and Technology Corp. Daily”.

Segundo a empresa, citada pela agência espanhola EFE, os foguetões da “Long March” têm mais duas missões planeadas antes do final do ano.

Em 2020, a China lançou 39 aeronaves de transporte ao espaço, mais sete do que no ano anterior. Este país asiático colocou o seu primeiro satélite de comunicações, “AsiaSat-1”, em órbita em 1990.

► Veja mais: