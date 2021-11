Há pescadores franceses que, quase um ano depois do Brexit, ainda esperam pelas licenças para poderem pescar nas águas inglesas. Em protesto e para pressionar Londres, bloquearam vários portos e o túnel da mancha.

Os pescadores franceses lançaram o grito de desespero: "Passaram exatamente 11 meses desde que pusemos o dinheiro na mesa e ainda não temos resultados".

Apesar dos documentos a comprovar, como manda o acordo do Brexit, que já trabalhavam nas rentáveis águas inglesas antes dos britânicos terem abandonado os 27, Paris diz que Londres não reconhece 20% das licenças a que têm direito.

O descontentamento dos profissionais intensificou-se na semana passada. Depois do Governo francês ter dito que estava a preparar um plano de indemnizações para os pescadores, fez pressentir fracassos nas negociações.

A Comissão Europeia deu o dia 10 de dezembro como limite para os britânicos, que têm dito que concederam as licenças em conformidade com o acordo do Brexit, cederem.

