Cerca de 1,3 milhões de trabalhadores estrangeiros saíram do Reino Unido

A pandemia veio agravar a escassez de mão-de-obra em vários países. Mas, no Reino Unido, o problema foi agravado pelo Brexit e o fim da liberdade de circulação. São vários os setores afetados, desde a agricultura aos transportes, passando pelo processamento de carnes.

O porto de Southampton, onde está a correspondente SIC Emanuel Nunes, está a funcionar com normalidade, segundo um comunicado enviado pela empresa. No entanto, a falta de trabalhadores no setor dos transportes tem causado problemas.

Durante o mês de outubro, o porto de Felixtowe - que opera 35% do tráfego de contentores do país - registou uma rotura de capacidade de armazenamento, devido à falta de camionistas. A maior empresa mundial de porta contentores foi mesmo forçada a desviar alguns dos seus navios para portos comunitários.

A falta de trabalhadores no setor dos transportes foi agravada pelo Brexit e pela pandemia. Muitos dos camionistas estrangeiros abandonaram o país e ou optaram ou não conseguiram regressar ao país.

Estima-se que ao todo, 1,3 milhões de trabalhadores estrangeiros tenham abandonado o Reino Unido. Só no setor do transporte de estima-se que sejam precisos 100 mil profissionais.

Para colmatar a falta, o Governo britânico vai emitir vistos especiais e temporários extra para vários setores de atividade. Um deles é o setor da avicultura, onde a falta de trabalhadores poderá colocar em causa o tradicional peru na ceia de Natal.