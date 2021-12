Jovem autor disparos em escola nos EUA é acusado de terrorismo

O autor dos disparos numa escola em Oxford, no Estado norte-americano de Michigan, na terça-feira, em que morreram quatro pessoas, foi acusado de homicídio premeditado, terrorismo e outros crimes, anunciou esta quarta-feira fonte judicial.

Segundo a procuradora do condado de Oakland, Karen McDonald, desconhece-se ainda a motivação de Ethan Crumbley, de 15 anos, para efetuar múltiplos disparos no interior da Oxford High School.

Karen Mcdonald recusou comentar se os quatro mortos e sete feridos resultantes dos disparos eram alvos previamente escolhidos pelo autor, mas disse que se tratou de um ato premeditado, baseado em parte "numa série de provas digitais marcadas pela violência" já recolhidas pela polícia.

Citado pela imprensa local, o xerife Mike Bouchard disse que os pais do atirador foram chamados à escola antes do incidente. Ethan Crumbley estava na reunião com os pais, acrescentou Bouchard.

"Não há nada que ele pudesse ter enfrentado que justificasse uma violência sem sentido e absolutamente brutal", disse ele.

A Oxford High School, com cerca de 1.800 alunos, localiza-se numa comunidade de cerca de 22 mil pessoas e fica a cerca de 48 quilómetros ao norte de Detroit.

O alerta para os disparos foi dado às 12:51 locais (17:51 em Lisboa).

Mais de uma centena de telefonemas para o número de emergência foram gravadas, já que o atirador disparou entre 15 a 20 vezes com uma pistola semiautomática em questão de minutos.

Presente nas aulas de terça-feira, o suspeito não mostrou resistência aos agentes que o detiveram de arma na mão.

