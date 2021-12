Avião comercial russo obrigado a desviar-se de aparelho espião da NATO

A Rússia anunciou este domingo que "uma catástrofe foi evitada" quando um avião comercial foi obrigado a mudar a sua trajetória para se desviar de um aparelho de espionagem da NATO sobre o mar Negro.

"Uma catástrofe foi evitada (...), mas isto não quer dizer que os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) possam continuar a arriscar vidas com toda a impunidade", disse, em comunicado, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova.