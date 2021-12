Papa Francisco pede ginástica espiritual aos mais novos

A visita do Papa Francisco à Grécia e ao Chipre terminou esta segunda-feira com um novo apelo à integração dos migrantes.

No último encontro, no colégio católico de São Dionísio, Francisco criticou as redes sociais e pediu ginástica espiritual aos mais novos.

De regresso ao Vaticano, duas reuniões marcam a agenda papal dos próximos dias: uma com a comissão que investiga os crimes de violência sexual de membros do clero, em França e outra com os representantes dos povos indígenas do Canadá institucionalizados à força em organizações católicas.

