Papa Francisco termina viagem destinada à defesa dos migrantes e refugiados

O Papa Francisco terminou esta segunda-feira a viagem dedicada à defesa dos direitos dos migrantes e refugiados. O quinto e último dia de viagem ficou marcado com um encontro com os mais novos, numa escola católica em Atenas, na Grécia.

Perante dezenas de jovens, o Papa debruçou-se sobre sonhos e encorajou os mais novos a não se deixarem levar pela voragem do consumismo e a não terem medo de se questionarem.

Durante o encontro, o Papa cumprimentou dois estudantes, refugiados da guerra na Síria.

Na ilha de Lesbos, uma das principais portas de entrada na Europa, o Papa Francisco encontrou-se com um conjunto de migrantes e refugiados que vivem num centro de acolhimento.

No regresso a Roma, o foco vai ser outro. O Papa Francisco vai ter duas reuniões com membros da comissão que está a investigar os crimes de violência sexual cometidos por membros do Clero, em França.

O chefe da Igreja Católica vai encontrar-se com os representantes de vários povos indígenas do Canadá, a quem Francisco vai pedir perdão por diversos tipos de abusos cometidos ao longo de décadas em lares e colégios geridos pelas freiras católicas.

SAIBA MAIS