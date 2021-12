Pânico na ilha indonésia de Java: vulcão Semeru levou à retirada de 1.700 pessoas

A erupção do vulcão Semeru, na Indonésia, provocou o pânico na ilha de Java. As pessoas que vivem nas proximidades tiveram de ser retiradas para centros de acolhimento. Pelo menos 34 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas.

A erupção afetou 5.200 pessoas e obrigou à retirada de 1.700 pessoas para 19 centros de acolhimento.

"A maioria das pessoas que fugiu queixa-se de tosse", aponta uma enfermeira.

A lava expelida do vulcão Semeru deixou um rasto de destruição com perto de 3.000 habitações e 38 escolas danificadas. O Presidente da Indonésia visitou o local e assegurou que "depois de tudo acalmar, possamos recomeçar a reparar as infraestruturas ou até realojar pessoas".

A erupção do vulcão Semeru, no distrito de Lumajang, na província de Java Oriental, ocorreu no sábado, cerca das 15:00 (08:00 em Lisboa), e causou uma enorme uma coluna de cinzas que atingiu os 12.000 metros.

As fortes chuvas e a atividade do vulcão estão a dificultar o trabalho das equipas de resgate que procuram sobreviventes nas 11 povoações da região. A Indonésia situa-se no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, onde o encontro de placas continentais causa uma elevada atividade sísmica.

Este arquipélago do sudeste asiático tem quase 130 vulcões ativos no seu território.

SAIBA MAIS