90% da população urbana na UE está exposta a poluentes atmosféricos 

Mais de 90% da população urbana na União Europeia está exposta a poluentes atmosféricos.

Os dados são da Agência Europeia do Ambiente.

No relatório "Qualidade do Ar na Europa 2021", é indicado que as cidades europeias estão a falhar com as metas da Organização Mundial de Saúde.

As atividades humanas são identificadas como a principal origem de níveis perigosos de ozono, partículas finas e dióxido de azoto.

Nos 27 Estados membros da União Europeia, 97% da população urbana está exposta a níveis de partículas finais acima das diretrizes da OMS. Estes níveis são impulsionados pelas emissões do uso de energia, transportes rodoviários, indústria e agricultura.

Em relação ao dióxido de nitrogénio, 94% da população urbana está exposta a níveis elevados, causados, principalmente, pelas emissões dos transportes rodoviários.

O relatório adianta ainda que 99% da população urbana está exposta a níveis altos de ozono, ligados às emissões de óxidos de nitrogénio e compostos orgânicos voláteis, como metano, e altas temperaturas, causadas pelas alterações climáticas.

