Investigadores portugueses estudam efeitos das alterações climáticas nos Pólos

Portugal tem cerca de 10 equipas de investigação a estudar no Pólo Norte e Pólo Sul. Os investigadores estiveram esta segunda-feira em Matosinhos para lembrar o impacto das alterações climáticas no Ártico e na Antártida e as recupercurssões para o resto do Mundo.

Os investigadores do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental recolhem amostras de água, com tecnologias específicas para perceber as comunidades biológicas, que podem ser indicadores do que se passa nessas zonas.

Ultimamente, tem havido um maior interesse e um crescimento de projetos na área das ciências biológicas.

SAIBA MAIS