Biden descarta envio de tropas para a Ucrânia

Um dia depois da cimeira com Vladimir Putin, Joe Biden voltou a ameaçar a Rússia. O Presidente dos Estados Unidos promete continuar a apoiar a Ucrânia, mas sem militares no terreno. Diz que qualquer tentativa russa de invasão será punida com sanções nunca antes vistas.

O Presidente Vladimir Putin diz que vai manter o diálogo com os Estados Unidos. De novo questionado sobre se planeia invadir a Ucrânia, responde que a pergunta é provocatória e repete que não quer a NATO perto das fronteiras.

Depois da reunião de Vladimir Putin e Joe Biden por videoconferência, o presidente ucraniano agradeceu o envolvimento norte americano. Joe Biden vai agora falar com os principais líderes europeus. A posição vigilante em relação à Rússia é comum à França, Alemanha e Reino Unido.

Saiba mais