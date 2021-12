EUA preparados para “infligir danos económicos graves e significativos” com sanções à Rússia

O comentador da SIC Germano Almeida acredita que as eventuais sanções ponderadas pelos Estados Unidos contra a Rússia poderão ser mais fortes do que as aplicadas em 2014, durante o processo de anexação da Crimeia.

“Biden, aos olhos de Putin, referiu que os Estados Unidos estão preparados para fazer o que não fizeram em 2014. Isto refere-se a uma resposta insuficiente da administração Obama para travar a anexação da Crimeia”, explica o comentador.

Em causa está, agora, a tensão nas fronteiras da Ucrânia. E se a Rússia atacar a Ucrânia? Germano Almeida diz que os Estados Unidos estão preparados para aplicar sanções financeiras inéditas que atingiriam o núcleo duro de Putin.

“Se a Rússia atacar a Ucrânia, desta vez a administração Biden está preparada para aplicar sanções financeiras inéditas, para infligir danos económicos graves e significativos. Deverão atingir o núcleo duro de Putin, os produtores de energia russos. A bala mágica pode ser desligar a Rússia do sistema de pagamento internacional SWIFT. O Governo Biden esta também em negociações com parceiros europeus”, afirma.

SAIBA MAIS: