Conferência virtual entre Biden e Putin: "Não houve nenhuma alteração substancial"

O Presidente norte-americano, Joe Biden, participou esta terça-feira numa conferência virtual com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Ambos estiveram em conversa durante mais de duas horas.

Joe Biden "fez saber" a Vladimir Putin que a Rússia arrisca "fortes sanções, incluindo económicas" em caso de escalada militar na Ucrânia, indicou a Casa Branca.

O comentador da SIC Nuno Rogeiro considera que, ao fim de mais de duas horas de discussão, "não houve nenhuma alteração substancial".

"A boa notícia é que ficou decidido que os dois vão voltar a falar e que vai ser aberto uma espécie de um canal de comunicação para que ambos comuniquem transformações no terreno", sublinha.

"A má notícia é que não ficou nada resolvido... Vladimir Putin terá dito que não há tropas russas em território ucraniano, mas isso já nós sabemos. As tropas estão à volta do território e não no território ucraniano", continuou.

Nuno Rogeiro afirma que o Presidente russo também terá dito que a ideia da Rússia é obter dos Estados Unidos e da NATO um tratado, ou um documento jurídico, que faça com que a NATO diga: 'Não nos vamos expandir mais do que esta fronteira ou mais do que este país'".

