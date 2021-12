Soldados ucranianos na linha da frente "expectantes" com possível invasão russa

Na linha da frente da guerra na Ucrânia, os soldados estão expectantes sobre o que irá acontecer. A maior parte acredita que esta movimentação das tropas russas é mais uma jogada de distração de Vladimir Putin.

A jornalista da SIC Iryna Shev falou por videochamada com o fotojornalista Andriy Dubechak sobre a situação.

Este é um período de grande tensão entre a Rússia e os países ocidentais devido ao crescente número de tropas russas concentradas na fronteira com a Ucrânia, no que é interpretado como um sinal de uma invasão iminente daquele país.

Moscovo tem vindo, contudo, repetidamente a negar qualquer intenção neste sentido e acusa os países ocidentais de aumentarem as "provocações", em particular efetuando exercícios militares no Mar Negro, um espaço que a Rússia considera seu.

Segundo autoridades ucranianas, a Rússia poderá invadir o país no próximo mês.

Saiba mais